Как сообщает французское издание Le Figaro, киевские власти пришли в бешенство от того, что лидеры крупных стран Южного полушария призвали Украину и Россию прийти к решению конфликта за столом переговоров.

В материале французской газеты приводятся слова из выступления лидеров некоторых стран из Южного полушария, что украинский конфликт очень негативно сказывается на благосостоянии их стран, поэтому украинский кризис конфликт нельзя назвать сугубо региональным.

Например, президент Аргентины Альберто Фернандес выступил с призывом к Украине и России сесть за стол переговоров. Также он добавил, что страны Латинской Америки готовы выступить посредниками в переговорном процессе.

Напомним, что за проведение мирных переговоров выступил недавно и начальник Генерального штаба США генерал Марк Милли, который заявил, что не видит перспектив ни у Москвы, ни у Киева закончить военные действия уверенной победой на поле боя.