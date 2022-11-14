Как сообщает портал URA.ru, премьер-министр Британии Риши Сунак сделал заявление на тему того, что Российская Федерация использует продовольствие в качестве оружия, чтобы навредить стабильному развитию мировой экономики. Однако конкретных примеров или аргументов, которые бы подтверждали его заявление британский премьер так и не привел.

Британскому премьеру решил ответить пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заявил, что Российская Федерация не занимается никакими действиями, которые были бы направлены на препятствование поставкам продовольствия на мировой рынок. Более того, Дмитрий Песков отмечает, что Россия делает все возможное, чтобы поставки продовольствия продолжались. Причем доля Киева или Москвы в мировых поставках продовольствия не может существенно повлиять на ценообразование в мире.

Напомним, что сейчас зерновая сделка, подписанная Украиной и Россией в Турции при содействии ООН еще 22 июля, действует до 19 ноября 2022 года. Зерновая сделка позволяет украинской стороне вывозить из портов Черноморска, Южного и Одессы продовольствие морскими торговыми судами.