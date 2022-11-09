Как сообщает издание «Царьград», военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец дал комментарий относительно решения по Херсону в связи с тем, что назревают возможные боевые действия.

По словам обозревателя, есть вероятность того, что Россия подготовила западню для вооруженных сил Украины. Он отметил, что «катастрофы не будет». Возможно, это засада для украинской армии. Причем украинская сторона сама об этом неоднократно упоминала. Время покажет, на самом ли деле так обстоят дела. Ситуация может развиваться по разным направлениям. Эксперт также отметил, что в случае, если России придется сдать город, то армия ВС РФ должна отступить на более выгодные для себя позиции и именно там будет производить укрепления.

Стоит отметить, что политический эксперт Борис Рожин уведомил, что вечером относительно Херсона будет объявлено решение на официальном уровне. Предвестником данного решения, по его мнению, является снятие флагов и подрыв мостов.