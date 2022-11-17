Анатолий Вассерман пообщался с журналистами издания «Украина.ру» на тему специальной военной операции. Член комитета Государственной думы по просвещению заявил, что гражданским лицам не стоит критиковать или пытаться анализировать действия военных РФ в зоне проведения СВО, стоит доверять и верить военному командованию.

По мнению Анатолия Вассермана, в истории человечества еще не было ни одной войны, в ходе которой кто-либо из противоборствующих сторон не допускал бы ошибок. Однако вопрос заключается в том, насколько быстро одна или другая сторона способна была сделать правильные выводы из своих ошибок.

Публицист Вассерман напомнил, что еще в январе он дал прогноз, что между Россией и Украиной может произойти военный конфликт, который продлился бы четыре дня. Такой прогноз, по словам Вассермана, он сделал исходя из того факта, что войска РФ должны были совершить прорыв сразу с нескольких направлений в обход основных скоплений сил противника.

Однако в реальности необходимо учитывать множество факторов, которые неизвестны простым обывателям. Так, например, Вассерман предполагает, что в самом начале специальной военной операции российское командование опасалось удара со стороны Польши, поэтому вынуждено было держать большой резерв на территории Белоруссии.

Исходя из всех вышеперечисленных фактов Анатолий Вассерман делает выводы, что гражданским не стоит критиковать военных, так как им недоступна вся полнота аналитических и разведывательных данных. Депутат Госдумы считает, что в таком случае гражданским лицам остается только доверять армии.