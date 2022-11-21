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Обозреватель издание «Свободная Пресса» опубликовал материал, согласно которому при ослаблении режима Зеленского, американцы могут заставить польское руководство ввести свои войска на территорию Украины. Такая информация появилась в польском издании Gazeta Wyborcza, которая сослалась на слова польского политолога Лешека Сыкульского.

Польский политолог сообщает, что принятые польским руководством законодательные акты  являются сигналом того, что Польша готовится напрямую принимать участие в конфликте на Украине. Сыкульский отметил, что польский закон «О защите Отечества» предусматривает срочную военную службу и обязательную военную службу для женщин. Помимо этого планируется внесение поправок в уголовный кодекс, согласно которому предусматривается уголовная ответственность за озвучивание позиции, не совпадающей с официальной.

Стоит отметить, что политолог Лешек Сыкульский придерживается позиции, относительно которой Польша должна иметь хорошие отношения с Кремлем. После начала СВО на Украине, Сыкульский высказался против того, чтобы Польша оказывала Украине военную поддержку, отметив, что такими действиями Польша подвергает себя опасности.

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