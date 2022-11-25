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Издание «Военное обозрение» опубликовало информацию о том, что в зоне проведения СВО украинские военные обнаружили необычную пулеметную установку. Это была стойка пулемета, защищенная дисками для бороны. Соответствующее фото было выложено в Сеть Интернет.

Изначально многие посчитали, что данная установка является зенитным орудием ЗУ-23-2. Однако это оказалась стойка от пулемета ДШК с калибром 12.7 мм. С помощью данной стойки пулемет, скорее всего, прикреплялся к танку. Вероятнее всего это мог быть танк Т-62.

Интересным является тот факт, что в качестве брони, на данную пулеметную установку были прикреплены диски для бороны, представляющие собой оснащение для сельско-хозяйственной техники. Данные диски были приварены на установку и служили защитой от мелких осколков и пуль.

Исходя из изображения на фото, установка сейчас находится в руках украинских боевиков, которые утверждают, что завладели ею во время своего продвижения.

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