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Специалисты компании Zala Aero оцифровали карту Украины для тренажеров, используемых в ходе обучения операторов дронов-камикадзе “Изделие-52” и “Изделие-51” (“Ланцет”), сообщает РИА Новости.

Наличие оцифрованной карты дает возможность приблизить обучение на тренажерах к реальности, моделировать боевые задачи не на условной, а на вполне реальной местности. Это в дальнейшем существенно упростит выполнение заданий уже на поле боя.

«С целью обеспечить максимально приближенное к боевым условиям обучение курсантов в нашем учебном центре была оцифрована карта всей территории Украины», – сообщили представители компании.

Напомним, что ранее в Сети появилось видео, сделанное украинским боевиком. Он снимал свой зенитно-ракетный комплекс “Стрела-10” и случайно запечатлел его уничтожение барражирующим боеприпасом “Ланцет”.

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