Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Зенитчик ВС Украины, который снимал на видео свой ЗРК “Стрела-10”, совершенно случайно зафиксировал попадание по нему российского барражирующего боеприпаса “Ланцет”, пишет издание “Московский комсомолец”.

Съемка велась неподалеку от Артемовска, за который сейчас продолжаются ожесточенные бои. Военнослужащий хотел опубликовать в мессенджере Telegram видео со своим зенитно-ракетным комплексом, но снял его уничтожение. Мощный взрыв после удара “Ланцета” превратил технику в бесполезный металлолом.

Напомним, что “Ланцет” – это барражирующие боеприпасы от компании Zala Aero. Они начали использоваться в СВО только в сентябре, но уже успели продемонстрировать высокую эффективность, уничтожая бронетехнику противника. Так, в активе “Ланцетов” уже имеются гаубицы M777 американского производства, несколько танков и бронемашин, а также зенитно-ракетный комплекс “Бук”.

Вам может понравиться

Дандыкин: Освобожденного британца Аслина во второй раз из плена уже не отпустят

Приговоренный к смертной казни британский наемник Эйден Аслин был освобожден по обмену, однако через 50 дней решил снова вернуться на Украину. Сообщение об этом прокомментировал военный эксперт Василий Дандыкин. Он

ВСУ усилят солдаты, проходящие подготовку в Великобритании

Зимой активность боевых действий будет снижена с обеих сторон конфликта, это время Украина потратит на подготовку войск. Об этом в интервью Reuters заявил министр обороны страны Алексей Резников – передаёт

В США восхитились российским истребителем МиГ-31, превосходящим всю украинскую авиацию

Тяжелые российские истребители МиГ-31 превосходят по эксплуатационным характеристикам всю украинскую авиацию, вместе взятую, пишет американское издание Forbes. Автор публикации Дэвид Экс пояснил, что основные преимущества самолетов ВКС РФ – это