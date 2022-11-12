Зенитчик ВС Украины, который снимал на видео свой ЗРК “Стрела-10”, совершенно случайно зафиксировал попадание по нему российского барражирующего боеприпаса “Ланцет”, пишет издание “Московский комсомолец”.

Съемка велась неподалеку от Артемовска, за который сейчас продолжаются ожесточенные бои. Военнослужащий хотел опубликовать в мессенджере Telegram видео со своим зенитно-ракетным комплексом, но снял его уничтожение. Мощный взрыв после удара “Ланцета” превратил технику в бесполезный металлолом.

Напомним, что “Ланцет” – это барражирующие боеприпасы от компании Zala Aero. Они начали использоваться в СВО только в сентябре, но уже успели продемонстрировать высокую эффективность, уничтожая бронетехнику противника. Так, в активе “Ланцетов” уже имеются гаубицы M777 американского производства, несколько танков и бронемашин, а также зенитно-ракетный комплекс “Бук”.