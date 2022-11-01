Как сообщает ТАСС, вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по городу Донецк. Во вторник 1-го ноября в центральном районе Донецка прогремело около пяти взрывов.

Местные жители сегодня услышали от пяти до шести взрывов в самом центре города Донецк. Также пришло сообщение, что в городе работала система противовоздушной обороны, которая смогла сбить часть из выпущенных по центру города ракет.

Вооруженные силы Украины в течение дня обстреляли не только центральный район города, но также и Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы. Как сообщили в следственном комитете Донецкой Народной Республики, украинскими военными формированиями за сутки было выпущено по разным населенным пунктам республики суммарно около 70 снарядов.

Напомним, что накануне центральный район города Донецка уже был обстрелян украинскими военными. Тогда один из выпущенных снарядов разорвался недалеко от дома правительства.