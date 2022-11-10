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Издание «Московский Комсомолец» подготовило материал на основе еще не опубликованного интервью с заместителем руководителя ВГА Херсонской области Кириллом Стремоусовым, который погиб 9 ноября после того, как его машина попала в ДТП. Пятеро детей Стремоусова теперь остались сиротами, а его жена беременна и ждет шестого ребенка.

Кириллу Стремоусову на момент смерти было всего 45 лет. На должность заместителя председателя ВГА Херсонской области он был назначен еще 26 апреля, после того, как еще в марте Стремоусов создал и возглавил «Комитет спасения за мир и порядок». В своем интервью для МК Стремоусов заявил, что постоянно получает сообщения с угрозами и даже поделился информацией, что он стоит первым номером в «расстрельном списке».

Стремоусов родился в Горловке, которая расположена в Донецкой области в 1967 году. Детство и юношество провел на Донбассе, учился также в Горловке в автотранспортном техникуме. Затем жил и работал заграницей в таких странах, как Франция, Бельгия, Голландия и Германия. После этого занимал пост начальника главного оперативного управления рыбоохраны Украины. Однако из-за тотальной коррупции, которая была в ведомстве, вынужден был уволиться.

Затем Кирилл Стремоусов путешествовал по США и странам Латинской америки на мотоцикле. Свои впечатления Кирилл описал в книге «Записки мотоциклиста». Затем Стремоусов основал информационное агенство «Таврия-ньюс» на Херсонщине, которое всегда отстаивало позиции объективности и справедливости в подаче новостей.

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