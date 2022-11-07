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Как сообщает РИА Новости, существует огромная вероятность того, что новый пакет финансовой помощи США для Украины в размере 50 млрд долларов не будет одобрен Конгрессом до конца этого года. По мнению кандидата в конгрессмены от партии Республиканцев Уэсли Холлмана, американские парламентарии будут заняты решением насущных проблем, которые связаны в основном с результатами промежуточных выборов в США.

Ранее американская телекомпания NBC, ссылаясь на свои источники в правительстве, сообщала, что американский Конгресс планирует одобрить выделение нового транша Украине в размере 50 млрд долларов до января 2023 года. Однако теперь в преддверии промежуточных выборов ситуация может кардинально измениться. Ведь новый состав Конгресса может занять более скептическую позицию по выделению Украине финансовой помощи.

Также Уэсли Холлман отметил, что по его информации американские спецслужбы очень внимательно следят за тем, какое именно оружие сейчас продается на черном рынке. По его словам, США отправляет разные виды вооружений на территорию Украины, но при этом выдвигает очень строгие ограничения по передаче его третьей стороне.

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