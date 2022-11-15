В течение 200 лет Швейцария во время различного рода конфликтов придерживалась нейтралитета. Однако украинский конфликт, повлекший за собой санкционное наложение на РФ и возможность военной помощи другой стороне, ставит под сомнение ее нейтральный статус. Действительно ли Швейцария всегда сохраняет свою нейтральность, попробовали разобраться РИА Новости.

Нейтральный статус Швейцарией был получен еще в 1815 году после завершения наполеоновских войн. Данный статус подразумевает, что страна может иметь свои вооруженные силы, но применить их может только лишь в случае посягательства на ее территориальную целостность и независимость. Однако с ее нейтралитетом не все так гладко. Конечно, страна не участвовала в военных действиях на протяжении 200 лет. Но ее политические игры не столь однозначны.

И если ранее политические решения никак не отражались на имидже, то ситуация на Украине всерьез заставляет задуматься о нейтральном статусе Швейцарии не только внутри страны, но также и за ее границами.