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В Сети опубликовано видео, на котором можно наблюдать переброс военной техники к городу Донецк. Среди военной техники можно было увидеть БМПТ под названием «Терминатор». Об этом сообщает издание «Российская газета».

Отмечается, что БМПТ (боевая машина поддержки танков) «Терминатор» задействуется на серьезных участках линии фронта во время проведения специальной военной операции. «Терминаторы» на должном уровне показали себя во время ведения боя. К тому же, данные БМПТ отлично противостоят атакам противотанковых управляемых ракет. Их трудно повредить при помощи «Джавелин» и других натовских ПТРК.

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» выполнена на основе танка Т-90. Однако, имея все сильные стороны Т-90, «Терминатор» все же в разы превосходит его характеристики. Боевая машина имеет систему динамической защиты «Реликт». Стоит отметить, что «Терминатор» имеет защиту от ПТРК на все 360 градусов. Вооружение БМПТ состоит из двух пушек с калибром 30 мм, пулемета калибра 7.62 мм, ПТУР «Атака», которая имеет лазерную систему наведения.

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