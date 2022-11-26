Военные корреспонденты издания «Русская весна» показали видео, на котором показаны трагические кадры гибели одного из российских бойцов, который воевал в составе ЧВК «Вагнер» в зоне проведения специальной военной операции. Видео было снято украинским разведывательно-ударным дроном и опубликовано в Сети.

На видео можно увидеть, как русский воин, который был предположительно тяжело ранен, отказался сдаваться в плен солдатам вооруженных сил Украины. Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны» в своем Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», русский боец ЧВК «Вагнер» принял мужественное решение направить себе пулю в сердце, выбрав смерть сдаче в плен.

Напомним, что ранее в Сети уже были опубликованы кадры того, как один из командиров боевой группы ЧВК «Вагнер», который принимал участие в боевых действиях с позывным «Чердаш», был тяжело ранен, но решил покончить жизнь самоубийством вместо того, чтобы сдаться в плен солдатам ВСУ.