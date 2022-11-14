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По сообщению издания «Московский Комсомолец», в Сети уже появились снимки и видеозаписи появления Владимира Зеленского в центре города Херсон а также его общение с местными жителями. Ранее Министерство обороны Украины сообщало, что президент Украины планирует прибыть в город Херсон, который с недавнего времени перешел под контроль Украины.

На снимках можно увидеть Владимира Зеленского в центре города, окруженного военными и прессой. Также появились видеозаписи того, как Зеленский общался с местным населением.

Напомним, что 9 ноября генерал Сергей Суровикин сообщил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что есть острая необходимость вывода войск ВС РФ с правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра. Это связано с тем, чтобы сохранить как можно больше жизней личного состава а также военную технику.

Сообщается, что 11 ноября Министерством обороны России было заявлено о том, что переброска российских войск на левобережье Херсонской области была успешно окончена. Потерь личного состава и техники нет. Сейчас войсками заняты рубежи на левобережье реки Днепр.

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