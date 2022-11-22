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В одном из Телеграм-каналов появилась видеозапись штурма Павловки российскими военными. Во время боевых действий украинские боевики понесли огромные потери. Поэтому в итоге подразделениям вооруженных сил Украины пришлось оставить Павловку.

На видео отображается, как беспилотным летательным аппаратом найдены были украинские боевики на двух бронированных автомобилях. Координаты с места положения противника были переданы минометным расчетам, которыми был нанесен удар. Оператор дрона также запустил по украинским боевикам ВОГи с беспилотного летательного аппарата. По итогу российской армии удалось полностью уничтожить противника. На видео можно рассмотреть, как разлетаются осколки пораженной военной техники ВСУ.

Напомним, что армия ВС России продолжает проведение специальной военной операции на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года. Целью специальной военной операции является демилитаризация и денацификация Украины.

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