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На сайте российского телеканала «Звезда» было опубликовано видео, на котором российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожает украинскую военную технику. На видеозаписи можно увидеть, как российские военные вертолеты летят на предельно малой высоте над уровнем земли, чтобы таким образом уменьшить риск обнаружения средствами противовоздушной обороны противника.

Одна из ракет, которая была выпущена военнослужащими ВСУ из ПЗРК, пролетает мимо российского вертолета вследствие того, что российская боевая машина делает резкий маневр влево и одновременно выпускает тепловые ловушки. Выпущенная российскими боевыми вертолетами ракета прилетает точно в цель противника и уничтожает ее.

Напомним, что в Сети начало появляться множество видео, на которых российские военные успешно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» против украинской бронетехники в зоне СВО. Это свидетельствует о массовом применении ударных дронов российскими военными.

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