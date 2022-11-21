Российский снаряд уничтожил украинский танк, причем после попадания в боевой машине сдетонировали боеприпасы. Видео взрыва опубликовал в Сети портал “Военное дело”.

На записи видно, что после точного попадания по танку раздается мощный взрыв, а затем боевая машина начинает сильно гореть. Из люка внезапно выпрыгивает охваченный пламенем единственный уцелевший член экипажа, который мгновенно падает на землю.

Боевик некоторое время катался по земле, чтобы сбить с себя огонь. Ему это удалось, но вот выжил танкист или нет, установить не представляется возможным.

Напомним, что российские ВС успешно отражают атаки ВСУ на Донбассе, а также переходят к наступательным действиям, вынуждая противника отступать и бросать на поле боя оружие и боеприпасы.