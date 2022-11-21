Группировка ВС РФ “Отважные” продолжает наступление на Донбассе, а также успешно отражает атаки противника. Российские бойцы отбили очередной штурм боевиков ВСУ на Сватовском направлении, которые были вынуждены отступить на исходные позиции с крупными потерями.

В одном из боев “Отважные” задействовали минометы, которыми накрыли позиции противника. Боевики ВСУ обратились в бегство, причем оставили оружие, боеприпасы и снаряжение, которые стали трофеями российской армии.

ВС РФ надежно удерживают линию обороны в районе Кременной и Сватово, отражают одну атаку за другой. Также они наносят артиллерийские удары по позициям боевиков, которые оборудованы вблизи оккупированных Киевом населенных пунктов.