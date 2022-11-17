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Как сообщает издание «Российская газета», на херсонском участке фронта военнослужащие ВСУ покидают удерживаемые позиции целыми подразделениями. Среди украинских солдат начали нарастать панические настроения.

Украинские СМИ со ссылкой на солдат ВСУ сообщают, что очень многие военнослужащие, даже те, кто пришел на фронт в качестве добровольцев, не выдерживают длительное пребывания на передовых позициях под постоянными обстрелами. По этой причине, иногда в среде солдат ВСУ проходят целые волны панических настроений, когда бойцы под любым предлогом просят перевести их в тыл.

Также солдаты ВСУ рассказывают, что примерно 90% времени, которое они проводят на первой линии обороны, это лежание на дне окопа. Некоторые из солдат даже берут с собой на передовые позиции листы железа, чтобы сделать индивидуальные укрытия.

Поэтому командование ВСУ пытается разбавить новобранцев из отрядов территориальной обороны опытными военнослужащими ВСУ, которые должны гасить панические настроение новичков.

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