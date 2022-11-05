В рамках миссии по безопасности НАТО в Румынию прибыли военнослужащие из Франции. Задача, стоящая перед Североатлантическим альянсом – укрепление своих позиций на востоке.

Но как стало известно изданию Le Figaro со слов политиков партии «Непокоренная Франция» Орельяна Сантула и Бастьяна Лашо, французские военнослужащие проживают в отвратительных условиях. Депутаты отметили, что питание для солдат очень скудное, а в палатках, в которых они проживают, отсутствуют системы обогрева. Помимо этого из-за антисанитарии в постелях военных появились клопы, которые не дают им полноценно отдыхать.

Политики отмечают, что речь не ведется о боевых заданиях. Военные прибыли выполнять оборонительную миссию сдерживания. Поэтому военнослужащие должны проживать в соответствующих всем санитарным нормам условиях. Депутаты заявили, что будут сообщать по поводу создавшейся ситуации в парламент, главе комиссии по вопросам обороны.