Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети появилось видео, на котором видно как российский барражирующий снаряд «Ланцет» уничтожил бронеавтомобиль GAIA Amir израильского производства, который находился на противоположном берегу от населенного пункта Новая Каховка. Также в этом районе была уничтожена и боевая машина пехоты ВСУ.

В данный момент командование ВСУ занимается активным перебрасыванием военной техники, которую Украина продолжает получать от стран НАТО, на правобережную часть Херсонской области, которая была покинута российскими войсками. Однако российская армия активно уничтожает бронетехнику противника, который пытается закрепиться на береговой линии Днепра.

Интересным является и тот факт, что бронеавтомобиль производства Израиля был замечен на Херсонском фронте впервые. Примечательным является и тот факт, что сразу же после своего обнаружения израильская бронемашина была уничтожена точным попаданием ударного дрона «Ланцет».

Вам может понравиться

Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил польский AHS Krab

В Сети появилось видео того, как беспилотным летательным аппаратом «Ланцет» уничтожено польскую самоходную артиллерийскую установку AHS Krab. Соответствующая видеозапись была выложена в Телеграм-канале «Военкор Ярем». В публикации говорится о том,

Британский авианосец HMS Queen Elizabeth отправляется в новое задание с целью устрашения

Виктор Литовкин выразил свое мнение «Пятому каналу» по поводу отправки британского авианосца совместно со своими союзниками по НАТО в новую морскую миссию. По его мнению, целью данного морского похода морской

Губернатор Карасин: Зеленский поставил абсурдные условия для начала переговорного процесса с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для возобновления переговоров Российская Федерация обязана выполнить его условия. Руководитель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что подобные требования украинского президента являются полным