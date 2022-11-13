В Сети появилось видео, на котором видно как российский барражирующий снаряд «Ланцет» уничтожил бронеавтомобиль GAIA Amir израильского производства, который находился на противоположном берегу от населенного пункта Новая Каховка. Также в этом районе была уничтожена и боевая машина пехоты ВСУ.

В данный момент командование ВСУ занимается активным перебрасыванием военной техники, которую Украина продолжает получать от стран НАТО, на правобережную часть Херсонской области, которая была покинута российскими войсками. Однако российская армия активно уничтожает бронетехнику противника, который пытается закрепиться на береговой линии Днепра.

Интересным является и тот факт, что бронеавтомобиль производства Израиля был замечен на Херсонском фронте впервые. Примечательным является и тот факт, что сразу же после своего обнаружения израильская бронемашина была уничтожена точным попаданием ударного дрона «Ланцет».