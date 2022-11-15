Как сообщает портал «Русская весна», в районе Херсона и населенного пункта Алешки в ночь на 15 ноября были слышны громкие взрывы. По сообщениям очевидцев в этом районе активно работала артиллерия.

Военные корреспонденты «Русской весны» сообщают, что командование вооруженных сил Украины стянуло огромное количество артиллерии в район города Херсон, который находится на правом берегу Днепра, чтобы обстреливать позиции российских войск, которые заняли оборонительные рубежи на левом берегу реки. Также военкоры сообщают, что российская артиллерия начала вести контрбатарейную борьбу, чтобы подавить артиллерийские системы противника. Поэтому ночью жители Алешек и города Херсона слышали работу артиллерийских орудий.

По неподтвержденной информации несколько артиллерийских снарядов разорвались непосредственно в самом населенном пункте Алешки. Однако информация, которая была опубликована некоторыми украинскими Telegram-каналами, о взятии Алешек под контроль ВСУ не соответствует действительности.