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Как сообщает ТАСС, представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что ее ведомству известно о существовании видео, на котором российские солдаты, сдавшиеся в плен, были расстреляны. Сейчас идет процесс сбора информации по данному обстоятельству.

По ее словам любая информация, которая касается фактов осуществления убийств людей без проведения соответствующего судебного разбирательства, которые не принимали участие в боевых действиях, должна быть расследована, а все виновные должны понести соответствующее наказание по международному праву.

Напомним, что Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело касательно того факта, что военнослужащие ВСУ расстреляли безоружных российских солдат. Уголовное дело было возбуждено после того, как в Сети было опубликовано видео, на котором бойцы ВСУ расстреляли пленных российских солдат на территории Луганской Народной Республики.

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