Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что прямой обязанностью организации является проведение расследования убийства российских военнопленных украинскими боевиками, передает РИА Новости.

Он призвал разобраться не только в этом инциденте, но и в других случаях нарушений прав человека на Украине, а также привлечь к ответственности всех виновных в расстреле пленных.

«Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности», – заявил Хак.

Напомним, что ранее в Сети появилось жуткое видео с расстрелом российских пленных, лежащих на земле. По имеющейся информации, произошло это в Макеевке на подконтрольной Киеву территории ЛНР. Следственный комитет России возбудил уголовное дело на основании изложенных в записи фактов, а Управление Верховного комиссара ООН по правам человека занялось всесторонним изучением видео.