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Портал “Русская весна” опубликовал кадры расстрела российских военнослужащих украинскими нацистами. Сообщается. что бойцы скорее всего сдались в плен, однако боевики ВСУ все же открыли по ним огонь.

О сдаче российских военных в плен военные корреспонденты рассказывают на одном из видеороликов. Другой показывает сам момент расстрела. На нем видно, как боец ВС РФ, не пожелавший сложить оружие, начинает стрелять прямо по противнику. Тут же в ответ раздаются очереди.

По словам авторов публикации, в украинских каналах предпринимались попытки оправдать нацистов, приводились сведения, что военнопленные погибли из-за внезапно прилетевшего артиллерийского снаряда или случайного попадания на минное поле. Но видеозаписи подтверждают, что бойцы сдались в плен, но затем были убиты боевиками ВСУ.

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