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Как сообщает издание «Известия», российский пилот воздушно-космических сил с позывным «Пересвет», управляя военным самолетом Су-35С, смог поразить воздушную цель противника во время одного из своих боевых вылетов в зону проведения специальной военной операции. Соответствующие кадры, на которых показана работа военной авиации Российской Федерации, были опубликованы в Сети Министерством обороны.

По словам самого летчика, используя бортовую радиолокационную станцию, ему удалось обнаружить вражескую цель, которая находилась в воздухе. После этого летчик сделал доклад в командный пункт. Далее он выполнил захват воздушной цели, набрал высоту, увеличил разгон для более быстрого сближения с целью и после разрешения, которое было получено из командного пункта, совершил пуск боевой ракеты класса «воздух-воздух» с увеличенной дальностью поражения.

После чего, по словам российского летчика, противник не совершил никаких маневров. Это означало, что пуск ракеты не был обнаружен. После этого российский пилот Су-35С подсветил цель и дождался момента, когда она не пропала полностью с радара. Командный пункт также доложил, что противник был уничтожен.

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