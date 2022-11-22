Высокопоставленные представители министерств обороны Европы на Галифакском форуме по международной безопасности отметили, что нехватка оружия у западных союзников Украины заставляет их думать о том, как сбалансировать поддержку Киева с поддержанием собственной боеспособности. Об этом сообщает портал Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Когда вы продолжаете отдавать боеприпасы Украине, вам приходится оценивать и риск, на который вы идете в поддержании собственной боеготовности», – заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Галифакском форуме по международной безопасности в минувшие выходные.

По его словам, нехватка запасов вооружений стала уже «повсеместной», особенно в отношении боеприпасов. В течение многих лет до того, как страны Запада стали делать «пожертвования Украине», они и без того поддерживали свои запасы оружия на уровне примерно «половины потребностей или меньше», потому что не видели большого риска либо попросту не могли позволить себе большее.

Начальник штаба обороны Канады генерал Уэйн Эйр сказал, что уравновешивание потребностей Украины и вооруженных сил самой Канады – «это то, что не дает мне спать по ночам». Он напомнил об уровне запасов в Канаде после того, как Оттава передала в начале этого года гаубицы M777 и более 25 000 артиллерийских снарядов, и отметил, что желание увеличить производство 155-мм боеприпасов сталкивается с крупными препятствиями. «Это крайне непросто, когда у вас очень сложные цепочки поставок, особенно для необходимых компонентов боеприпасов», – сказал Эйр.

Для всех стран Запада, чьи вооруженные силы неоднократно сокращались после окончания холодной войны, происходит резкий разворот. Масштабные изменения затронули и Швецию, заявившую о вступлении в НАТО.

Верховный главнокомандующий шведскими вооруженными силами генерал Микаэль Бюден отметил, что одна из ключевых проблем состоит в том, что почти каждая западная страна надеется, что оборонная промышленность сможет одномоментно удовлетворить свои оборонные потребности. «Амбиции и требования высоки, но время – ограничено. Если разрыв окажется слишком далеко в ряду, вы не получите то, что вам нужно, то есть поставки оружия», – сказал Бюден.

Пентагон также обсуждает с промышленностью, как увеличить производство нового оружия и координировать действия между союзниками. Тем временем министр обороны США Ллойд Остин призвал союзников на встрече НАТО в Брюсселе в прошлом месяце «копать глубже и предоставлять дополнительные возможности».

Это серьезный вызов для некоторых из самых маленьких членов НАТО, таких как Нидерланды, которые еще до того, как пожертвовали Украине помощь на сумму более 800 миллионов долларов, с трудом пытались выполнить свои обязательства перед НАТО. Генерал Онно Эйхельсхайм, глава Минобороны Нидерландов, указал, что голландские запасы были «не такими высокими», когда Нидерланды решили отправить Украине боеприпасы для 155-мм гаубиц и ракеты ПВО.

Правительство Нидерландов и другие европейские союзники обсуждали с промышленностью свои долгосрочные планы закупок, чтобы стимулировать увеличение производства, а также то, как расставить приоритеты поставок в зависимости от того, какая страна больше всего нуждается в оружии. Одна из целей – построить оборонную промышленность Европы и не слишком зависеть от США.

На форуме в Галифаксе Бауэр раскритиковал оборонные фирмы, заявив, что после того, как члены НАТО увеличили военные бюджеты после присоединения Крыма Россией в 2014 году, промышленность не расширила свои производственные линии, хотя получила дополнительные доходы.

«С ростом спроса и отставания производственных мощностей от спроса цены выросли. В результате мы начали лишь платить больше за, по сути, то же самое, что свело на нет увеличения оборонных бюджетов. Такая ситуация не имеет никакого отношения к России и Украине. Это было порождено нашей собственной системой, нашим собственным обществом» – сказал Бауэр.

Эрик Фаннинг, исполнительный директор Ассоциации аэрокосмической промышленности США, ответил на эти упреки весьма откровенно – в том смысле, что оборонно-промышленные компании несут риски, если не получают «четкие сигналы» от своих военных заказчиков.

«У этих компаний есть акционеры. Они не могут создавать избыточные мощности или запасы вещей в ожидании чего-то», – сказал Фаннинг. По его мнению, способность промышленности увеличить производство боеприпасов зависит от того, получат ли компании контракты, которые, по его словам, Пентагон отнюдь не спешит заключать.

«Это ведь не карандаши. Даже устаревшие боеприпасы, такие как «Джавелины» и «Стингеры», сложны и имеют очень сложные цепочки поставок. Все это требует времени, и обходится очень дорого, если клиенты не покупают», – отметил Фаннинг.