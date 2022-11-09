ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пресс служба Следственного комитета России сообщает, что по делу совершения военнослужащими Украины преступлений в отношении гражданских лиц были выявлены новые факты. Так следственным органам стало известно, что Олег Лукьяненко, являющийся командиром отделения 74-го отдельного разведбатальона ВСУ, убил не менее троих местных жителей в городе Мариуполь.

Как стало известно следствию, Лукьяненко заподозрил одного из местных мужчин в симпатиях к России и нанес ему тяжкие телесные повреждения, после чего расстрелял его из своего автомата прямо на улице. Также Лукьяненко, находясь на своей позиции, с помощью снайперской винтовки застрелил еще одного мужчину и женщину, которые являлись гражданскими лицами. Олег Лукьяненко задержан правоохранительными органами.

Напомним, что еще 31 октября Следственный комитет России возбудил уголовное дело и начал проверку по факту видео, на котором украинский танк наезжает на раненного российского солдата.

Вам может понравиться

В Бухаресте в гостинице был обнаружен труп военного НАТО из Франции

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Agerpres, в одной из гостиниц Бухареста, которая располагается в северной части города, был обнаружен труп французского военнослужащего. По информации местных средств массовой

Мощный взрыв разбудил жителей Николаева, после чего зазвучала воздушная тревога

Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, в среду утром в одном из районов города Николаев прогремел очень мощный взрыв. Накануне взрыва были слышны сигналы воздушной тревоги, однако перед

Информация о массовых потерях, среди мобилизованных в районе Макеевки, была опровергнута Министерством обороны РФ

В Сети продолжают распространяться слухи об огромном количестве потерь среди недавно мобилизованных бойцов российской армии в районе населенного пункта Макеевка. Однако Министерство обороны Российской Федерации опровергает данную информацию и указывает,