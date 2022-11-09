Пресс служба Следственного комитета России сообщает, что по делу совершения военнослужащими Украины преступлений в отношении гражданских лиц были выявлены новые факты. Так следственным органам стало известно, что Олег Лукьяненко, являющийся командиром отделения 74-го отдельного разведбатальона ВСУ, убил не менее троих местных жителей в городе Мариуполь.

Как стало известно следствию, Лукьяненко заподозрил одного из местных мужчин в симпатиях к России и нанес ему тяжкие телесные повреждения, после чего расстрелял его из своего автомата прямо на улице. Также Лукьяненко, находясь на своей позиции, с помощью снайперской винтовки застрелил еще одного мужчину и женщину, которые являлись гражданскими лицами. Олег Лукьяненко задержан правоохранительными органами.

Напомним, что еще 31 октября Следственный комитет России возбудил уголовное дело и начал проверку по факту видео, на котором украинский танк наезжает на раненного российского солдата.