На территории Луганской Народной Республике в ходе боевых действий ликвидировал наемник из Австралии.

Сообщается, что 40-летний австралиец Тревор Кьелдал служил на стороне ВСУ и был профессиональным снайпером. Он входил в состав батальона «Карпатская сечь» и приехал на Украину в мае.

Боевик с позывным «Ннндзя» тщательно скрывал свое лицо и старался не открывать его даже в кругу сослуживцев.

Украинские военные, которые служили вместе с Кьедаллом, сообщили, что снайпер был ликвидирован в бою на Сватовском направлении. До этого он находился в Харьковской области, где получил серьезное ранение и в течение некоторого времени находился в госпитале.

Напомним, что ранее британский наемник с кличкой “Рэмбо” заявил, что сыт по горло боевыми действиями на Украине и вознамерился уезжать домой.