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«Рэмбо» из Великобритании, который при артобстреле ВС РФ получил серьезные ранения, заявил, что больше не хочет участвовать в боевых действиях. После лечения он со своей подругой с Украины Еленой намерен уехать домой.

Боевик Ариф Шамин участвовал в афганской войне. После начала конфликта на Украине он вступил в ряды иностранного легиона ВСУ. Но в одном из боев ему не повезло. Тело британца украинцам пришлось собирать в буквальном смысле «по кускам», поэтому отношение «Рэмбо» к боевым действиям сильно изменилось.

Он заявил, что «сыт по горло» и больше не намерен возвращаться в зону СВО. Единственное, чего он хочет – быстрее прийти в чувства и уехать в Британию.

Издание Exxpress рассказало, что всего на Украину прибыло около 7300 наемников. Погибли в боях примерно 2700 человек, большинство же из остальных тоже хочет оказаться дома и забыть о боевых действиях на стороне ВСУ.

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