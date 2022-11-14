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На приграничной территории Курской области во время выполнения операции по разминированию, российский сапер погиб в результате детонации боеприпаса. Сообщается, что ранение также получили двое военнослужащих ВС РФ. Данная информация появилась на Телеграм-канале Mash.

Сообщается, что 14 ноября, в районе 8 утра произошла детонация мини, в результате которой один солдат погиб, а двое получили ранения разной степени тяжести. Солдаты-саперы выполняли задание по разминированию местности после прилетов снарядов с украинской стороны. По словам местных жителей, были слышны несколько мощных взрывов, после чего последовали сирены неотложки. Детали происшествия уточняются.

Напомним, что украинские боевики периодически обстреливают территории России, которые граничат с Украиной. Обстрелы происходят с использованием ствольной и реактивной артиллерии.

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