Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материал итальянского издания la Repubblica, местные власти итальянского региона Калабрия наложили запрет на дальнейшее перемещение груза с американскими БПЛА, которые якобы должны быть доставлены в Российскую Федерацию.

Как сообщает итальянское издание, ссылаясь на местных следователей, американский груз оказался в Италии еще в мае. Российская сторона хотела импортировать груз военного назначения, написали в материале итальянские журналисты. Оказалось, что в нескольких контейнерах, которые выгружены в порту Джоя-Тауро, находилась партия американских разведывательных БПЛА. Местная таможня совместно с Финансовой гвардией, организацией, которая представляет силовое крыло Минфина Италии, заблокировали дальнейшее передвижение груза.

В издании la Repubblica написали, что финальным пунктом назначения груза являлся Катар, где БПЛА должны были быть использованы во время проведения чемпионата мира по футболу. Однако, как утверждают в материале итальянского издания, совершенно не ясно был ли Катар настоящим пунктом назначения. Итальянские журналисты сделали предположение, что груз мог быть доставлен в Сирию, а затем отправлен в Российскую Федерацию.