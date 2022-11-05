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Депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский во время интервью изданию ТАСС сообщил, что на украинской стороне сражаются граждане иностранных государств, которые прибыли на военные действия по контракту. Количество иностранных бойцов, по словам Баевского, достаточно велико. Среди них есть как командный состав, так и рядовые бойцы, которые занимают огневые позиции.

Также есть информация, что роль некоторых из наемников – служить в качестве заградительных отрядов. Иными словами они следят за тем, чтобы среди мобилизованных украинцев не было попыток бегства со своих позиций. Депутат также отметил, что потери среди иностранного состава также значительны, однако данная информация не разглашается украинскими властями.

Напомним, что Министерством обороны Российской Федерации ранее было сообщено, что на стороне вооруженных сил Украины воюет около 1800 наемников, которые прибыли на Украину с территории Польши.

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