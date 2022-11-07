Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Agerpres, в одной из гостиниц Бухареста, которая располагается в северной части города, был обнаружен труп французского военнослужащего.

По информации местных средств массовой информации, французский военнослужащий был обнаружен в одном из гостиничных номеров горничной, которая хотела провести уборку в номере. Уборщица обнаружила 41-летнего военнослужащего в его номере с торчащими из горла ножницами.

Следует отметить, что военнослужащий входил в состав французского батальона, который дислоцируется в населенном пункте Чинку (уезд Брашов). Напомним, что именно здесь размещена основная часть ударной боевой группы НАТО в Румынии.

Полиция Бухареста уже начала вести расследование данного преступления. Прокурор бухарестского военного трибунала взял процесс расследования уголовного дела под личный контроль. Местные источники, близкие к силовым ведомствам, сообщают, что рассматривается и версия самоубийства.