Как сообщает РИА Новости со ссылкой на своего военкора, в ходе боев за населенный пункт Опытное и пригород Артемовска (Бахмут) бойцам ЧВК «Вагнер» удалось сбить украинский военный самолет из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Военкор РИА Новости в беседе с одним из бойцов ЧВК «Вагнер», который входит в отряд ПВО, узнал, что позиции союзных сил были атакованы штурмовым самолетом ВСУ. Боец группы ПВО сообщает, что, скорее всего, это был Су-25 «Грач» или Су-24. Времени на принятие решение и смену позиции у бойца было минимум, поэтому рассмотреть точную модификацию штурмовика он не успел.

Напомним, что бойцы частной военной компании «Вагнер» совместно с российскими войсками ведут ожесточенные бои за контроль над населенным пунктом Артемовск. Силы ВСУ уже были полностью выбиты из поселка Иванград, который находится всего в одном километре от населенного пункта Артемовск. Город является очень важным транспортным узлом, по которому идет снабжение большой группы сил ВСУ на Донбассе.