Единственная цель масштабных поставок вооружений на Украину – добиться, чтобы Киев получил возможность начать переговоры с РФ с позиции силы, заявил представитель Совете национальной безопасности при администрации президента США Джон Кирби.

Он пояснил, что в настоящий момент украинский лидер Владимир Зеленский не имеет возможности ставить какие-либо условия на переговорах. Соединенные Штаты и НАТО стремятся исправить ситуацию. Никаких других целей отправка на Украину огромных партий оружия перед собой якобы не ставит.

Кирби не стал подробно сообщать свое видение “позиции силы”, а также объяснять связь между поставками оружия и дипломатическим урегулированием конфликта. Кроме того, он заявил, что решение о переговорах, а также о тех условиях, которые будут ставиться России в случае их начала, будет определять Киев. Запад лишь снабжает его аргументами в виде тяжелого вооружения и техники.