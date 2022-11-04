На портале РИА Новости выложили видеоматериал, где российский ударный беспилотник «Ланцет» поразил украинский военный катер, который дрейфовал в акватории речки Днепр.

Видеозапись велась российскими военными с разведывательного дрона. На кадрах четко видно, как в акватории реки Днепр дрейфовал военный катер ВМС Украины. Затем зрители могут наблюдать, как российский ударный беспилотник поражает с воздуха украинский катер, после чего последний погружается в облако густого дыма.

Напомним, что ударный беспилотный летательный аппарат под названием «Ланцет» разработан и выпускается отечественной компанией Zala Aero, которая входит в концерн «Калашников». Базовая версия беспилотника имеет два крыла крестообразной формы, которые закреплены на сигарообразном фюзеляже. Боевая часть барражирующего боеприпаса составляет 3 кг, а максимальный радиус действия составляет 40 км. При этом ударный дрон может развивать скорость до 110 км/час.