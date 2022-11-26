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Советские ученые определили, что животные способны генерировать электромагнитные импульсы. Поэтому они выдвинули гипотезу, что животные могут передавать друг другу сведения через электромагнитное поле. В 1920 годах в СССР многие ученые активно занимались изучением телекинеза и телепатии. Однако более того, они считали, что есть вероятность искусственным образом наделить живой организм подобными умениями.

Так советскими специалистами Университета изучения головного мозга проводились опыты по телекинезу и телепатии. В качестве подопытных использовались такие животные, как кролики. В голову одного животного подключали электроды. А второе животное уносили в другую часть помещения и били слабым разрядом электричества. Отмечается, что первый кролик реагировал на эти действия.

Исходя из проведенных опытов, советские ученые заявили, что между этими кроликами образована телепатическая передача информации, поэтому первый кролик мог почувствовать ощущения второго. Однако со временем данного рода эксперименты были закрыты, поэтому ученые так и не смогли создать кроликов-экстрасенсов.

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