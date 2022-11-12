Как сообщает «Московский Комсомолец», на территории Украины начали активно распродавать автомобили по сниженным ценам. Такие данные были приведены в украинском издании «Страна» со ссылкой на местных экспертов по национальному автомобильному рынку.

Только за последнее время стоимость автомобилей на местном рынке Украины опустилась примерно на 15%. По местным меркам автомобильного рынка это довольно значительное снижение. Такое снижение означает, что среднестатистическая подержанная иномарка подешевела примерно на 1000 долларов. Украинские эксперты предполагают, что в зимний период тенденция снижения цен на подержанные автомобили продолжится.

Главным фактором снижения цены является перенасыщение рынка завезенными из-за рубежа автомобилями по нулевой ставке растаможки. Также из-за проблем с работой или вынужденным перемещением из зоны боевых действий многие люди вынуждены продавать свои автомобили.

Также люди, которые решили навсегда выехать из Украины, начали массово распродавать свои машины. При таком огромном предложении на автомобильном рынке платежеспособных покупателей на рынке Украины становится все меньше и меньше. В результате видим снижение цен.