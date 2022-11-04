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Портал «Русская весна» опубликовал видеоролик, где показывается работа российской артиллерии по выявленным объектам вооруженных сил Украины. Российские артиллеристы в который раз показали пример эффективного поражения сил и средств противника.

На кадрах видеоматериала видно, как в результате отличной работы артиллеристов 11-го гвардейского полка вооруженных сил России был уничтожен украинский пункт, где временно располагались бойцы ВСУ. Работа артиллеристов в режиме реального времени корректировалась с разведывательного беспилотника. Кроме личного состава, который находился в пункте временной дислокации, также была уничтожена и техника ВСУ. Кроме транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, там также находилась и САУ, которая также была выведена из строя.

Напомним, что на территории Украины продолжается проведение специальной военной операции, которая началась по приказу президента Российской Федерации Владимира Путина 24 февраля 2022 года.

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