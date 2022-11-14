Официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что после того, как российские войска покинули правый берег Херсонской области, река Днепр фактически превратилась в естественную линию фронта. Об этом сообщает портал «Военное обозрение» в своем материале.

Украинский офицер сообщает, что российская армия продолжает инженерные работы по укреплению своих позиций на левом берегу реки Днепр, на котором располагается большая часть Херсонской области. Командование ВСУ также сообщает, что российская армия наращивает количество систем ПВО, которые базируются теперь на левом берегу Днепра.

Игнат утверждает, что украинская сторона также будет наращивать свои комплексы ПВО на правом берегу Днепра. Вместе с ПВО Украина планирует задействовать и свои истребители, чтобы обеспечить защиту от угроз с воздуха на этом участке фронта.

Стоит отметить, что в районе населенного пункта Павловка также была замечена авиация ВСУ. Это означает, что у киевского режима еще остается парк рабочей авиационной техники, которая способна работать сразу на нескольких участках фронта.