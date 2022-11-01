Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «Обозреватель», уже вторые сутки подряд абоненты украинского оператора мобильной связи «Киевстар» не могут пополнить свои личные счета через приложения мобильного банкинга из-за глобального сбоя в системе.

Как стало известно, местные жители на территории Украины 1-го ноября не могут оплатить услуги мобильной связи при помощи таких сервисов онлайн-банкинга, как Monobank, Приват24, SensApp и другие.

Как стало известно из официального ответа пресс-службы Приватбанка, возможность временно пополнять личные счета абонентов мобильной сети Киевстар была временно отключена по запросу самой компании Киевстар из-за неполадок внутри сети оператора. Известно, что на данный момент пополнить счет абоненты Киевстар не могут при помощи ни одного из существующих сервисов онлайн-банкинга в Украине.

Также сообщается, что в случае длительного отсутствия электроэнергии резервными источниками питания будет обеспечена стабильная работа вышек мобильной связи только в течение 4-5 часов.