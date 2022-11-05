Установка российскими войсками средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты Запорожской АЭС вынудила Украину, желающую любыми путями вернуть этот важнейший энергообъект под свой контроль, инициировать на Западе новую кампанию за осуждение его якобы «милитаризации» Россией. На сей раз украинская попытка оказалась безуспешной: материал, запущенный в западные СМИ при поддержке агентства Associated Press, проигнорировали почти все ведущие и влиятельные издания западного мира.

Впрочем, нашлись отдельные исключения. В частности, обозреватель американского интернет-издания «1945» (19FortyFive) Джек Бакби, хотя и воспроизвел заявление Минобороны Украины о его «возмущении» тем, что «российские силы приступили к установке военной техники» на крыше пятого энергоблока Запорожской АЭС, предпочел уточнить: речь здесь идет о защитных системах. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

1 ноября Управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские войска приступили к установке средств РЭБ на крыше Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции. Тем не менее, в этом документе установка средств радиоэлектронной борьбы была представлена украинской стороной как попытка «борьбы с оборудованием для ведения воздушной разведки», отмечает Бакби.

Он поясняет: «Хотя министерство обороны Украины не предоставило подробностей, в заявлении, похоже, предполагается, что российские военные нацелены на борьбу с украинскими беспилотниками и самолетами». Впрочем, лишь для того, чтобы далее, путем многословных рассуждений о том, «что можно считать средствами РЭБ», объявить, что это можно причислить к разряду «военной техники», подразумевая, что ее нахождение на территории атомной электростанции «может вызывать дополнительную опасность».

Про то, что гораздо большую опасность для АЭС вызывают регулярные обстрелы ее различных обеспечивающих объектов и сооружений Украиной, а также неоднократные (и провалившиеся) попытки десантной высадки со стороны украинских военных формирований, ни в 19FortyFive, ни вообще в западных СМИ не упоминается. Это происходит в том числе и за счет молчаливой поддержки от МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

В минувший четверг в очередной раз произошло отключение Запорожской АЭС от высоковольтных линий электропередачи, обеспечивающих безопасное функционирование станции в условиях заглушенных (еще в начальный период боевых действий на Украине) ядерных реакторов. Украинские официальные лица заявляют, что эти ЛЭП были повреждены в результате якобы «российских обстрелов», и именно эта версия преподносится западными СМИ.

В подобных ситуациях Запорожская АЭС уже неоднократно использовала резервные генераторы для охлаждения реакторов и обеспечения работы других систем безопасности – до тех пор, пока не будет восстановлена ​​постоянная подача электроэнергии. Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, отметил, что подобный вариант (использование дизельных генераторов) «явно не является устойчивым способом эксплуатации крупной ядерной установки».

При этом МАГАТЭ, со своей стороны, всячески уклоняется от признаний обстрелов и атак Запорожской АЭС украинскими силами, говорит лишь о «чрезвычайно ненадежной ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и настоятельной необходимости создания вокруг него демилитаризованной защитной зоны», как сообщает портал CentralMaine.

Издание также напоминает, что украинский госконцерн «Энергоатом» продолжает считать себя «оператором Запорожской АЭС», при том, что российские войска контролируют станцию и город Энергодар, где она расположена, с первых дней проведения специальной военной операции на Украине. Эта часть Запорожской области стала одной из четырех украинских территорий, которые теперь перешли под юрисдикцию РФ по итогам сентябрьского референдума.

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче атомной станции в собственность России, а российская сторона пытается, отремонтировав линии электропередачи, подключить АЭС к российской сети.