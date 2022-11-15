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Украинские интернет-источники массово начали распространять дезинформацию относительно того, что ВСУ уже появились в городе Новая Каховка (левобережная часть Днепра). По сообщению издания «Русская весна», военнослужащие ВСУ действительно были в Новой Каховке, однако в качестве пленных.

Войска ВС РФ держат позиции в Новой Каховке. А украинские бойцы были взяты в плен российскими военными на правобережной части. Военнопленные украинцы рассказали, что они попали в плен в результате вывода из строя их боевой техники артиллерией вооруженных сил Российской Федерации.

Также военнослужащие ВСУ рассказали о том, что их командование очень плохо относится к подчиненным. Один из военнопленных рассказал, что на Украине они будут числиться в качестве без вести пропавших. Однако командование знает, что они попали в плен. «Нет доверия ни к правительству, ни к командованию. Они оставили нас просто так», подчеркнул пленный боец ВСУ.

Отметим, что российские военные вывозили украинских военнопленных под огнем с украинской стороны. Раненным военнопленным была оказана медицинская помощь.

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