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Как сообщают журналисты «Московского Комсомольца», если поинтересоваться содержанием украинского сегмента социальных сетей, то можно найти довольно много интересных объявлений, которые обещают хорошее вознаграждение для молодых людей за выполнение очень важных заданий связанных с «защитой Отечества».

В материале издания сообщают, что авторы подобных публикаций в украинских социальных сетях обещают довольно щедрые выплаты за успешное выполнение заданий. Также авторы объявлений обещают выплачивать и командировочные, так как большую часть заданий нужно будет выполнять на территории России.

Интересной особенностью объявления является тот факт, что люди, которые имеют хоть какие-то навыки во взрывном деле и готовы к самопожертвованию, получат задания первыми. Всех, кого интересует данная работа, авторы объявлений предлагают переходить дальше по ссылке.

Таким образом представители украинских спецслужб ищут настоящих «шахидов», которые готовы пойти на совершение террористического акта.

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