Недавно с очень интересным заявлением к народу Украины вышла вице премьер-министр Ирина Верещук, которая заявила, чтобы граждане, которые временно выехали на территорию соседних государств, не возвращались на Родину.

Таким заявлением украинские власти официально одобряют эмиграцию из страны. Но ведь любая страна без своих граждан это просто пустое место. Как отмечают журналисты «Царьграда» в своем материале, покинуть свою Родину во время войны, это все равно, что бросить родную мать.

Если взять в пример историю, то это просто уникальное явление. Даже во времена раннего становления СССР в стране и за ее пределами велась активная агитация, чтобы вернуть большую часть беженцев на Родину, даже в кругах «белых» эмигрантов.

Если верить официальным данным пограничных служб европейских государств, то с 24 февраля на территорию Евросоюза прибыло 10,8 млн граждан Украины, в то время как выехало всего 6,9 млн. Соответственно, после нехитрых математических вычислений, можно сделать вывод, что на территории Европы осталось 3,9 млн украинских граждан.

Представители ООН сообщают похожие цифры, что 4,4 млн украинских граждан обратились за получением помощи от ЕС. И недовольство среди простого населения от большого количества беженцев в странах Европы продолжает расти. Что отражается на стремлении европейских политиков урезать предоставляемую помощь украинским беженцам.