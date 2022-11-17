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Как сообщает портал «Военное обозрение», украинские власти еще до недавнего времени постоянно делали заявления, что система ПВО страны успешно сбивает большую часть российских крылатых ракет. Однако сразу же после того, как произошел инцидент с падением ракет на территории Польши, украинские чиновники решили молчать о работе своей ПВО.

Например, губернатор Львовской области Максим Козицкий вдруг сделал заявление, что в регионе системы противовоздушной обороны не работали. Хотя ранее украинские СМИ сообщали, что в этот же период времени, о котором говорит львовский губернатор, в регионе была слышна работа ПВО.

Такое резкое изменение в риторике украинских чиновников произошло сразу же после того, как власти США сделали заявление, что упавшие в Польше ракеты, которые убили двух человек в районе населенного пункта Люблин, были выпущены украинскими системами противовоздушной обороны.

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