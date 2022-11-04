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Как сообщает «Московский Комсомолец», один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, как обстоят дела на Артемовском направлении Донецкого участка фронта. Вторая линия обороны, которая оборудована возле населенного пункта Артемовск (Бахмут), получила негласное название «линия Вагнера».

Здесь оборудованы бетонные заграждения и противотанковые рвы, что делает этот участок обороны одним из лучших на фронте. А вот российские войска вместе с ЧВК «Вагнер» на этом участке фронта не штурмуют Артемовск в лоб, а планомерно окружают населенный пункт с целью отрезать подразделения ВСУ от снабжения.

Боец ЧВК «Вагнер» рассказывает, что оборону в Артемовске держат как простые мобилизованные украинцы, так и иностранные наемники, коих в последнее время стало намного больше. По словам пленных украинских солдат, их командование старается держать в секрете название позиций, на которые посылают мобилизованных. Между собой украинские военнослужащие прозвали населенный пункт Артемовск проклятым местом. Противник знает, что здесь против него воюют бойцы ЧВК «Вагнер», именно поэтому многие отказываются ехать на позиции.

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