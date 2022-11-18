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Издание «Российская газета» опубликовало материал, в котором автор задается вопросом, были ли случаи, когда политики Запада признали бы правоту Российской Федерации. Но это произошло в случае с польским инцидентом. Напомним, что на территорию Польши упала ракета, повлекшей за собой смерти двух человек. Как правило, в поединках «Кто виноват?», происходящих между Россией и Западом, обычно годами западная сторона настаивает на своей точке зрения.

Происшествие в Польше изначально трактовалось иностранными СМИ таким образом, что ракеты, упавшие на польской территории, принадлежат РФ. Данную риторику, не имея никаких подтверждающих фактов, подхватили практически все иностранные СМИ. А президент Польши Анджей Дуда изначально тоже своими заявлениями подпитывал эту истерию.

Однако президент США явно не захотел начинать мировой конфликт из-за этого инцидента. Он быстро погасил пыл всех желающих отправить НАТО в прямую конфронтацию с Россией. В итоге Байден и лидеры основных стран Североатлантического альянса практически под копирку стали заявлять, что на территорию Польши упала ракета украинского ПВО.

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